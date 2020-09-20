Зеленський звернувся до "слуг": Закінчуйте стелити собі соломку

Президент Володимир Зеленський закликав однопартійців працювати в режимі "24/7" і не відмовлятися від відповідальності.

Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"...прямо й жорстко хочу сказати всім своїм. Закінчуйте відмовлятися від відповідальності. Закінчуйте стелити собі соломку на випадок чогось непередбаченого. Закінчуйте готувати собі виправдання на майбутнє. У вас достатньо часу, щоб довести свою ефективність. Просто потрібно працювати в режимі "24/7" і постійно доводити людям свою корисність", - зазначив Зеленський.

Президент визнав, що "бувають у нас помилки в людях, у кандидатах, у депутатах", проте, закликав виправляти ці помилки і рухатися далі.

"На мій погляд, сьогодні йдеться не лише про вибори до органів місцевого самоврядування. Мова все ще про можливість перезавантажити наші традиційні соціальні відносини, в яких роками працювало огидне правило: корумпованій меншості закон не писаний, а більшості – злидні, несправедливість, обман. Мова зараз про те, куди ми все-таки хочемо в підсумку дійти? І чи хочемо? Чи вже зламалися на півдорозі? Але хіба справжні зміни можуть відбутися без виграшу, без перемоги, без віри в себе? Ось чому потрібно, щоб блищали очі. Щоб усупереч. Щоб усі навколо бачили бажання йти та боротися", - додав він.

Як повідомлялося, 16 вересня голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив в інтерв'ю на Україна 24, що для політсили буде вигідніше програти на місцевих виборах цього року, щоб виборці потім не звинувачували "Слугу народу" у "поганих містах і дорогах".

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.