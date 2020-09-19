Президент підписав закон, що дозволяє йти на місцеві вибори без довідки про несудимість

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов’язковість для кандидатів у депутати на місцевих виборах подавати під час реєстрації довідку про наявність чи відсутність судимості.

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №3995, опублікованій на сайті парламенту.

У графі «Дати і стан проходження» вказано, що 17 вересня закон підписав Голова Верховної Ради, а 18 вересня його було повернуто з підписом від Президента.

Згідно з документом, вилучається пункт 9 частини першої статті 222 Виборчого кодексу, який містить вимогу щодо надання довідки про наявність чи відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах.

Таким чином, усі кандидати на місцевих виборах будуть у рівних умовах стосовно підтвердження несудимості та зазначатимуть про це відомості лише в автобіографії.

Автори законопроєкту народні депутати Роман Лозинський і Володимир Цабаль (обидва – з фракції «Голосу») переконані, що його ухвалення сприятиме усуненню перешкод для реалізації громадянами України пасивного виборчого права, що існують наразі під час реєстрації кандидатами у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тисяч).

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 вересня ухвалила Закон «Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах».

Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

5 вересня розпочався виборчий процес.

Із 15 до 24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.