У глави «Слуги народу» виявили коронавірус

Глава партії «Слуга народу», народний депутат Олександр Корнієнко захворів на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це депутат написав у своєму Facebook.

За словами Корнієнка, діагноз йому поставили не відразу. Він зазначив, що симптомів, окрім температури, у нього не було. ПЛР-тест також показав негативний результат.

Однак депутат все ж звернувся до пульмонолога. "Мені зробили КТ із висновком «схоже на ковід-19», після чого я відразу самоізолювався. Три дні я перебував у стані «ковіду Шредінгера». Якісь симптоми схожі: гірше з нюхом і смаками. Якихось взагалі немає, наприклад кашлю. З одного боку мірилом правди є тест, а він — негативний. З іншого, на КТ картина схожа..."- розповів він.

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За словами Корнієнка, остаточно встановити діагноз вдалося тільки сьогодні. "Лікарі кажуть, що це зараз часта історія, коли ПЦР нічого не показує — а потім антитіла є", - написав депутат.

У зв'язку з цим він порадив у подібній ситуації одразу самоізолюватись.

"Не буду говорити за всіх, але я, чесно кажучи, грішив і порушенням маскового режиму, і нехтуванням санітайзером та рукавичками. За минулий тиждень, у зв’язку з виборами, проконтактував з сотнями людей. Необачність у таких справах погано закінчується", - написав глава СП.

Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня Верховна Рада прийняла рішення скасувати пленарні засідання 1 і 2 жовтня, а також 6-9 жовтня, і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах через зростання захворюваності на коронавірус серед парламентаріїв і працівників Апарату ВР.