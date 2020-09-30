У депутатки Зінкевич вдруге виявили коронавірус

Народний депутат з фракції партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це сама Зінкевич повідомила у Фейсбуці.

"Сьогодні ми здавали всією фракцією аналізи на коронавірус. На жаль, у мене також позитивний результат", - зазначила вона.

При цьому Зінкевич уточнила, що із симптомів поки що має лише сильну втому.

"Я уже хворіла один раз на коронавірус, надіюсь, цього разу буде легше. Минулого разу хворіла тяжко, була на кисневому забезпеченні (але не на ШВЛ, на щастя)," - додала депутат.

Водночас вона Зінкевич попросила всіх, хто контактував із нею протягом останніх декількох днів, зв‘язатися зі своїми сімейними лікарями та здати тести ПЛР.

Читайте також: Порошенко заразився коронавірусом

Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня Верховна Рада ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня, і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах через спалах захворюваності парламентаріїв і працівників Апарату ВР на коронавірус.