Вибори на Донбасі 31 березня неможливі – експерт

Остання ініціатива щодо врегулювання ситуації на Донбасі, представлена 5 листопада головою української делегації у Тристоронній контактній групі Леонідом Кравчуком, не прийнятна, бо проведення місцевих виборів 31 березня 2021 р. неможливо, зокрема, з огляду на нацбезпеку.

Таку думку висловив на засіданні круглого столу в Укрінформі на тему: "Конфлікт на Донбасі: спроби врегулювання і пошук альтернатив» полковник СБУ в запасі, експерт Центру політичних студій "Доктрина" Анатолій Курносов.

«Мова про вибори, які були окреслені у плані 31 березня наступного року, не може йти, бо, навіть у разі отримання Україною контролю над територією і кордоном, не можна говорити про вільне волевиявлення лише після трьох місяців після розпуску незаконних збройних формувань - те, що передбачено цим планом. Визначений у плані термін абсолютно недостатній для проведення спецслужбою фільтрації терористів та виявлення російської агентури. Бо сподіватися, що вони просто покинуть територію України, було б верхом недбалості і наївності», - сказав він.

За його словами, слід також врахувати, що РФ уже роздано близько 400 тисяч російських паспортів на окупованих територіях, і «треба бути великим оптимістом, щоб розраховувати на перемогу проукраїнських сил».

Крім того, дуже гостро стоятиме питання корупції на окупованих нині територіях. «Важко уявити стан корупційних еліт на цих територіях. Після відновлення суверенітету над окупованими територіями ми можемо опинитись у ситуації, коли рівень корупції в країні може зрости в рази за одну мить», - сказав Курносов. Тому, на його думку, дуже важливо, щоб на звільнених територіях вчасно запрацювали правоохоронні органи, зокрема, НАБУ. За словами експерта , корупція є важливим інструментом впливу РФ, завдяки якому формують мережі агентів впливу.

«Таким чином, запропонований план виглядає як самоціль без прорахунку його результатів, насамперед, збереження внутрішньої стабільності і контрольованості», - вважає експерт .

У свою чергу голова Центру політичних студій “Доктрина” Ярослав Божко зауважив, що політичний хаос через корупційну складову наразі мало пропрацьований в Україні. Корупція, за його словами, часто використовується не з метою отримання економічних зисків, а з метою створення вигідного для себе політичного дисбалансу.

Як повідомлялось, 5 листопада голова делегації України в ТКГ, експрезидент України Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який у разі повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО передбачає проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року. Одним із ключових моментів для цього є повернення кордону з Росією під контроль України.

14 грудня парламентський комітет викликав Кравчука, щоб він розʼяснив план щодо виборів на Донбасі.