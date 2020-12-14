Кравчука кличуть на комітет Ради – аби роз’яснив свій «план дій»

Члени Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування викликали на зустріч голову української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, щоб почути роз'яснення його "Плану спільних кроків" на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це поінформував перший заступник голови комітету Роман Лозинський (фракція "Голос") у Фейсбуці.

“Леоніда Кравчука викликано на зустріч із Комітетом Ради. З шостої спроби сьогодні Комітет таки підтримав мою пропозицію запросити голову делегації в ТКГ разом зі спікером. Аби почути роз'яснення про свій "план дій", в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні”, - написав Лозинський.

Про дату такої зустрічі буде повідомлено окремо.

“Парламентарі, як і всі українці, мають право знати, як українська делегація формує позицію на переговорах, аби уникнути небезпечних наслідків необережної дипломатії. І така позиція має бути узгодженою як із силовиками та органами держбезпеки, так і всередині парламенту. Щоб усі посадовці та державні органи виступали однією силою проти агресора — Російської Федерації”, - зазначив депутат.

Як повідомлялося, представники парламентських фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу" і депутатської групи "Довіра" пропонували запросити голову української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука на засідання Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з приводу запропонованого ним "Плану спільних кроків" на Донбасі.