Без бажання Росії звільнити українських полонених цього року нереально – Кравчук

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що якщо російська сторона не проявить волі і бажання, то у цьому році здійснити обмін утримуваними особами буде нереально.

Про це Кравчук заявив в ефірі каналу «Україна 24», передає Укрінформ.

«Якщо ОРДЛО і російська сторона не проявлять відповідної волі, рішень і бажань, то я думаю, це – нереально. Тому що українська сторона вирішила всі питання, пов’язані з обміном. Список на 11 осіб ми давно вже передали, тепер чекаємо зустрічний список, але на жаль, його немає. Це є основною причиною того, що такий обмін утримуваних осіб ставиться під загрозу», - сказав Кравчук.

Голова української делегації також розповів, за яких умов можливий обмін «всіх на всіх».

«На останньому засіданні ми звернулися до ОРДЛО і Росії допомогти або зробити кроки для вирішення питання. Якщо ми це питання сьогодні вирішимо, то наступне питання «всіх на всіх» стане реальним, а якщо ні - то воно не вирішиться», - сказав Кравчук.

Як повідомлялося, однією із домовленостей саміту лідерів «нормандського формату» 9 грудня 2019 року в Парижі був обмін «всіх на всіх».

5 листопада голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Також у цьому плані йдеться про те, що обмін утримуваними особами має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.

6 листопада Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала списки для обміну утримуваними особами спецпредставнику ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Хайді Грау й чекає на відповідь від другої сторони.