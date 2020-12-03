Росія хоче провести в ОРДЛО псевдореферендум і видати його за виконання «Мінська» - Україна в ТКГ

Росія замість врегулювання збройного конфлікту на сході України у Нормандському форматі хоче провести в ОРДЛО псевдореферендум і кваліфікувати його як виконання Мінських домовленостей.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Української делегації для участі в ТКГ у Фейсбуці.

Зазначається, що вчорашній «захід», який влаштували представники РФ, намагаючись використати Раду Безпеки ООН задля легітимізації представників заборонених в Україні терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», звівся до того, що між собою дискутували представники російських маріонеткових організацій та український політтехнолог Михайло Погребинський, а представник РФ в ООН В.Небензя намагався зіграти роль «...модератора дискусії».

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Як поінформували в делегації України, на «заході» прозвучала пропозиція провести на окупованій РФ частині ОРДЛО «...референдум щодо статусу цих територій з дотриманням всіх міжнародних вимог», а Небензя стверджував, що Нормандський саміт (Україна, РФ, Франція, ФРН) не повинен заміняти «...Мінський формат» і зробив акцент на тому, що «...нормандських зустрічей, можливо, більше не буде».

«Наші висновки: РФ намагається замінити процес врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі (з її участю) в Нормандському форматі якоюсь «...дискусією між здоровими силами в Україні та представниками республік «ДНР» та «ЛНР». РФ намагається легітимізувати свої маріонеткові утворення шляхом залучення їх на вищі міжнародні майданчики, зокрема ООН, та шляхом можливого проведення псевдореферендуму, під час якого має бути «...визначена воля народу Донбасу»; на додаток - кваліфікувати цей процес як «...істинне виконання Мінських домовленостей»», - зазначили в делегації України в ТКГ.

За прогнозом Української делегації, результатом реалізації цього задуму може стати однобічне визнання РФ «ЛНР» та «ДНР» в якості «незалежних республік» або загроза такого визнання.

Водночас наголошується, що керівництво РФ перейшло до відвертого шантажу міжнародної спільноти та, насамперед, Франції та ФРН, намагаючись дискредитувати їх роль як активних та послідовних учасників Нормандського формату.

«Українська делегація розцінює ці спроби РФ як передостанній крок в бік повного нехтування міжнародним правовим полем та переходу до стану повної ізоляції з боку міжнародної спільноти», - зазначається в повідомленні.

Насамкінець у делегації України нагадали, що проведення до кінця поточного року нової зустрічі на вищому рівні у Нормандському форматі, яка б підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту у грудні 2019 року, та на якій було б обговорено плани щодо подальшого їх виконання, залишається єдиною можливістю для РФ запобігти міжнародній ізоляції та виконати домовленості, щодо яких вона взяла на себе відповідальність на вищому рівні.

Як повідомляв Укрінформ, Україна разом з партнерами зірвала спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО, використавши формат Арріа Радбезу ООН.