Росія хоче забирати до війська жителів ОРДЛО і вже готує «призов» - розвідка

Командування ЗС РФ розглядає питання про введення з січня 2021 року призову на строкову службу громадян, які проживають на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацією Головного управління розвідки МОУ.

«У зв’язку з низьким рівнем укомплектованості особовим складом 1(Донецьк) та 2 (Луганськ) АК окупанти розглядають питання про введення з січня 2021 року призову на строкову службу громадян, які проживають на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях», - повідомив речник.

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За його словами, для вивчення ставлення так званих «військовозобов’язаних» до проходження строкової служби в з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК під час мобілізаційних зборів 23-29 листопада ц.р. було проведено анонімне опитування «резервістів». Наразі лише 15% респондентів виявили бажання проходження військової служби. Інші ж відповіли, що будуть чинити супротив всіма способами (близько 50%), намагатимуться залишити тимчасово окуповану територію (близько 25%), спробують відкупитися або «відкосити» (10%).