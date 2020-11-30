Розвідка повідомляє про понад 35 тисяч російських військових на окупованому Донбасі

Російські окупаційні війська на окупованих частинах Донецької та Луганської областей укомплектовані на 80%.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі “Донбас. Реалії” заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, повідомляє пресслужба відомства.

Коментуючи проведення російською окупаційною адміністрацією перевірки мобілізаційної готовності на Донбасі, він відзначив, що більш укомплектованими є тилові частини та підрозділи забезпечення бойовиків.

«Проблема, яка пов’язана з мобілізаційними ресурсами, була виявлена під час перевірок 1 та 2 АК комісією генерального штабу ЗС Росії, і в авральному порядку зараз здійснюється усунення недоліків», – розповів представник ГУР МО України.

За даними воєнної розвідки України, штатна чисельність російських окупаційних військ становить 35,5 тис. осіб. У 1 та 2 АК проходять службу близько 3 тисяч кадрових військових ЗС РФ.

Проте, за інформацією воєнної розвідки України, відзначається відтік військовослужбовців з частин 1 та 2 АК та зменшення мобілізаційного ресурсу. Це зумовлено тим, що внаслідок важких соціально-економічних умов велика частина населення так званих “республік” виїжджає на територію Росії. У цих умовах російська окупаційна адміністрація всіляко блокує виїзд за межі квазіреспублік громадян віком від 18 до 50 років.

Як повідомляв Укрінформ, командування окупаційних військ провело масштабне командно-штабне навчання із залученням сил "тероборони". За інформацією речника Міноборони Михайла Шаравари 17 листопада, «командування ЗС РФ продовжує підвищувати бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ. На початку листопада на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях відбулося масштабне командно-штабне навчання із залученням сил "територіальної оборони".