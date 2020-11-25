Хомчак: На окупованому Донбасі — близько 3000 офіцерів РФ

На окупованих частинах Донецької та Луганської областей на сьогодні перебуває не більше трьох тисяч російських військовослужбовців, які виконують роль інструкторів та помічників командирів. Водночас Російська Федерація на 100% забезпечує незаконні збройні формування на Донбасі озброєнням та військовою технікою.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак на зустрічі з представниками ЗМІ.

“Сьогодні по всім даним нашої розвідки серед регулярних військ Російської Федерації першого і другого армійського корпусу ДНР/ЛНР немає. Сьогодні розвідка говорить, що російських військовослужбовців на непідконтрольній території не більше 3 тисяч”, - повідомив Хомчак, додавши, що в окопах російські солдати не сидять, а йдеться про російських офіцерів-інструкторів та помічників командирів.

Разом з тим Хомчак відзначив, що незаконні збройні формування на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей на 100% забезпечуються Росією, оскільки ні боєприпасів, ні військової техніки, ні БПЛА там не виробляється. Техніка оновлюється та ремонтується за кошти РФ, а так звані гумконвої постійно залізницею та автотранспортом доставляють пальне, озброєння та військову техніку, відзначив головнокомандувач.

Коментуючи питання можливості вирішення питання війни на Донбасі військовим шляхом, Хомчак наголосив: “Виключно військового вирішення проблеми на Донбасі сьогодні немає, там треба, щоб працювали політики, дипломати”. Він звернув увагу на щільність розташування населених пунктів в цьому регіоні та зазначив, що наступальні дії призвели б до великої кількості жертв як серед цивільного населення, так і серед українських військових.