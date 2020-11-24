За місяць РФ перекинула на окупований Донбас тонни пального – розвідка

Російська Федерація від початку листопада завезла 2,5 тисячі тонн пального на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявила речниця Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

«З початку листопада з території РФ залізничним та автомобільним транспортом через неконтрольовані Україною ділянки кордону до з’єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ завезено понад 2,5 тис. тонн пального», - поінформувала речниця.

За словами Шевченко, окупанти також продовжують поширювати серед особового складу і населення неправдиву інформацію про нібито ймовірність “масштабного наступу” підрозділів Об’єднаних сил.