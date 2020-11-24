Воєнні злочини на Донбасі та у Криму: Україна розслідує понад 5000 справ

Українські правоохоронці розслідують понад 20 тисяч кримінальних правопорушень у більш ніж п'яти тисячах проваджень, пов'язаних зі збройним конфліктом, у яких фігурує майже 9,5 тисячі осіб, зокрема вище політичне і військове керівництво РФ.

Про це розповів в інтерв'ю ZN.UA заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передає Укрінформ.

"Ідеться про злочини проти основ національної безпеки України, громадського порядку, про порушення міжнародного гуманітарного права, а якщо говорити більш коректно, то про воєнні злочини і злочини проти людяності... У нас понад 20 тисяч кримінальних правопорушень у більш ніж п'яти тисячах проваджень. Ця статистика охоплює всі злочини, пов'язані зі збройним конфліктом. У них фігурує майже дев'ять із половиною тисяч осіб. З них — сотні громадян РФ, у тому числі вище політичне та військове керівництво країни-агресора", - сказав він.

Заступник Генпрокурора уточнив, що є кримінальні провадження, зареєстровані за фактом участі 250 найманців із 31 країни світу: "Географія широка: Європа, Азія, Америка".

"Якщо говорити загалом про спеціалізацію найманців, то переважно це снайпери, кулеметники, розвідники й артилеристи в таких іррегулярних, не передбачених законом збройних формуваннях, як «Восток», «Призрак», «Оплот», «Пятнашка» тощо. Окремі з них ставали командирами дивізіонів і рот", - зазначив він.

Водночас Мамедов зауважив, що наразі досить важко говорити про те, скільки саме людей мають бути притягнуті до відповідальності. Як приклад він навів ситуацію в окупованому Криму, де Росія примусово призиває громадян України до лав своїх збройних сил. З початку окупації по лютий 2020 року країна-агресор провела 11 призовних кампаній, під час яких щонайменше 25 тисяч осіб змушені були йти служити. Але вониці люди - не злочинці, а жертви воєнних злочинів і можуть розраховувати на захист України, підкреслив заступник Генпрокурора.

Читайте також: Делегація України в ТКГ пояснила слова Кравчука про відповідальність військових ЗСУ

"Але якщо ви хочете цифри, то сьогодні потенційно статус воєнного злочинця тільки за подіями в Донбасі можуть отримати понад сотні людей. Це ті люди, проти яких ведуться розслідування, частина вже має обґрунтовані підозри. Цього року тільки на рівні Департаменту нагляду за злочинами, вчиненими в умовах збройного конфлікту, прокурори оголосили підозру 54 особам у вчиненні особливо тяжких злочинів під час збройного конфлікту. Це учасники незаконних формувань, які порушили закони та звичаї ведення війни, і працівники спецслужб РФ, які схиляють громадян України до держзради»", - додав він.

Як розповів Мамедов, один з підозрюваних - "керівник" незаконного військового формування, який ву червні 2014 року з озброєною групою осіб захопив завод "Ізоляція" в Донецьку і перетворив артоб'єкт і культурний центр на одну з найстрашніших в'язниць і катівень. Ще близько 230 осіб - це люди, які вчинили тяжкий злочин - розв'язування та ведення агресивної війни, додав він.

З початку року суди винесли вісім вироків у справах стосовно злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту.

«Із початку нинішнього року винесено вісім вироків. Наприклад, на 13 років засуджено колишнього начальника розвідки сектора в зоні АТО за держзраду, двох громадян РФ на сім та вісім років за замах на теракт у Києві. За статтею 438 маємо два вироки: перший – за жорстоке поводження з військовополоненими, другий – групі осіб за незаконне викрадення людей, позбавлення волі та примушування до праці. Цивільних полонених змушували споруджувати оборонні укріплення. Крім того, суд виніс вирок за пропаганду війни», - сказав він.

За словами посадовця, у судах знаходяться 143 проваджень, в яких процесуальне керівництво здійснює Департамент нагляду за злочинами, вчиненими в умовах збройного конфлікту, і у цих справах проходить 148 осіб.