Делегація України в ТКГ пояснила слова Кравчука про відповідальність військових ЗСУ

Деякі недобросовісні ЗМІ та окремі лідери суспільної думки розповсюджують неправдиві відомості про висловлювання глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука.

Про це заявила у Фейсбуці українська делегація в ТКГ, передає Укрінформ.

«Нібито Леонід Кравчук заявив, «...що українські військові будуть нести відповідальність за військові злочини поряд з представниками ОРДЛО». Це не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні.

Українська делегація навела фото точної цитати Кравчука в інтерв’ю «Клименко-тайм».

Зокрема, на запитання журналіста: «В Україні мова йде лише про амністію з боку ОРДЛО. Не було б більш справедливим говорити і про військові злочини з української сторони?», Кравчук відповів: «Це навіть не обговорюється. Я знаю, що багато таких людей з українського боку вже покарані, просто не готовий назвати прізвища. Вони застосовували дії, не передбачені навіть війною, - жорстоке насильство над людиною. Такі люди будуть нести покарання. Тут не буде поділу на ОРДЛО і Україну. Той, хто прийшов на Донбас наживатися, використовувати війну в своїх інтересах - буде покараний обов'язково. Такі дії не мають терміну давності».

У цьому контексті в делегації звернули увагу на те, що у цитаті немає «...нести відповідальність разом з ОРДЛО», а також зауважили, що «термін «ОРДЛО» невірний. Є лише «ОРДЛО України».

Окрім того, в українській делегації порадили використовувати вірні терміни.

Зокрема, зазначається, що «військові злочини» простими словами - це злочини проти правил та законів військової служби, а «воєнні злочини» - це порушення правил і звичаїв ведення війни, наприклад, вбивство військовополонених і мирних жителів або знущання над ними.

«Скоріше за все, журналіст мав на увазі «воєнні злочині», але помилився у термінології», - припустили в делегації України.

Водночас підкреслюється, що з приводу притягнення до кримінальної відповідальності за воєнні злочини в Україні є певні застереження, оскільки Кримінальний кодекс на сьогодні не передбачає кримінальної відповідальності за злочини проти людяності та за воєнні злочини, що є порушенням звичаєвого, а не договірного міжнародного гуманітарного права.

У делегації також прокоментували ще одну цитату Кравчука з інтерв’ю цьому виданню: «...у мене немає претензій ні до Росії, ні до ОРДЛО. Вони відстоюють свою позицію, а ми - свою. Але є одна спільна позиція - припинити кровопролиття і встановити мир. А потім всі інші питання вирішувати поступово в інтересах народів, що живуть на непідконтрольних Україні територіях».

«Слід розуміти, як «...немає претензій до (представників) РФ та ОРДЛО України в ТКГ». Не варто плутати розмовний стиль висловлювань із офіційними заявами», - зазначили в українській делегації у ТКГ.