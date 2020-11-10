«План Кравчука» взяли за основу на переговорах – українська делегація в ТКГ

Політична підгрупа ТКГ на засіданні 10 листопада, яке проходило у режимі відеоконференції, розпочала обговорення запропонованого главою делегації України Леонідом Кравчуком "Плану спільних кроків".

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

Зазначається, що головною новиною на засіданні політичної̈ підгрупи стало обговорення українського «Плану дій». Водночас, зауважив речник української делегації, "певне здивування" викликало твердження російської сторони, що нібито делегація України обіцяла його затвердження парламентом.

"Проте, після нагадування російським представникам, що в Україні діє демократія та парламентський суверенітет і делегація може лише надавати рекомендації, а не гарантувати ті чи інші законодавчі ініціативи, бесіда швидко повернулася в конструктивне русло. Ще зарано казати про результати, але, принаймні, можна сказати, що український «План» взятий за основу", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук поінформував, що Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.