ТКГ обговорює обмін та «план Кравчука»

Політична та гуманітарна підгрупи Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі у режимі відеокоференції обговорюють забезпечення пересування через КПВВ, обмін утримуваними особами та український "План спільних кроків".

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Українська делегація для участі в ТКГ.

"О 9 год. ранку в режимі відеоконференції розпочалося засідання політичної та гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі. Порядок денний: забезпечення пересування громадян України через КПВВ; обмін взаємно утримуваними особами, опрацювання заходів у сфері пошуку осіб, зниклих безвісти. Політична підгрупа обговорює "План дій", запропонований главою делегації Л.Кравчуком", - йдеться у повідомленні.

Українська делегація нагадала, що сьогодні о 8 год. ранку українська сторона відкрила для роботи КПВВ "Гнутове", "Мар’їнка", "Майорське" (Донецька область) "Станиця Луганська", "Щастя", "Золоте".

"Російська сторона блокує роботу та повертає громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування. Переговори тривають", - поінформував речник делегації.

Повідомляється також, що о 14 год. розпочнеться засідання економічної підгруппи та підгрупи з безпеки, а 11 листопада відбудеться загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

Як повідомляв Укрінформ, відповідно до рішення командувача Об’єднаних сил, з 8.00 10 листопада в усіх КПВВ у районі проведення ООС відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування.

Так, на території Донецької області відновлюється пропуск через КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське", а на Луганщині – через КПВВ "Станиця Луганська" та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте".

Глава делегації України в ТКГ, експрезидент України Леонід Кравчук поінформував, що Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.