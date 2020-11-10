ТКГ обговорює обмін та «план Кравчука»

ТКГ обговорює обмін та «план Кравчука»

Укрінформ
Політична та гуманітарна підгрупи Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі у режимі відеокоференції обговорюють забезпечення пересування через КПВВ, обмін утримуваними особами та український "План спільних кроків".

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Українська делегація для участі в ТКГ.

"О 9 год. ранку в режимі відеоконференції розпочалося засідання політичної та гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі. Порядок денний: забезпечення пересування громадян України через КПВВ; обмін взаємно утримуваними особами, опрацювання заходів у сфері пошуку осіб, зниклих безвісти. Політична підгрупа обговорює "План дій", запропонований главою делегації Л.Кравчуком", - йдеться у повідомленні.

Українська делегація нагадала, що сьогодні о 8 год. ранку українська сторона відкрила для роботи КПВВ "Гнутове", "Мар’їнка", "Майорське" (Донецька область) "Станиця Луганська", "Щастя", "Золоте".

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"Російська сторона блокує роботу та повертає громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування. Переговори тривають", - поінформував речник делегації.

Повідомляється також, що о 14 год. розпочнеться засідання економічної підгруппи та підгрупи з безпеки, а 11 листопада відбудеться загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

Як повідомляв Укрінформ, відповідно до рішення командувача Об’єднаних сил, з 8.00 10 листопада в усіх КПВВ у районі проведення ООС відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування.

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Так, на території Донецької області відновлюється пропуск через КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське", а на Луганщині – через КПВВ "Станиця Луганська" та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте".

Глава делегації України в ТКГ, експрезидент України Леонід Кравчук поінформував, що Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

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