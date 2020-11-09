Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі - делегація України в ТКГ

Зрив російською стороною відкриття КПВВ, запланований на 10 листопада, вдарить по потребах громадян України з обох боків лінії розмежування.

Як передає Укрінформ, про це заявила у Фейсбуці Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

"Україна підготувала до відкриття 10 листопада не лише КПВВ, а й сервісні центри, в яких усі громадяни України по обидва боки лінії дотику зможуть отримати адміністративні та соціальні послуги, безоплатну правову допомогу, медичну допомогу, тут передбачені і відділення банку, і кімнати матері і дитини. Але щойно ми почули, що російська сторона відновлювати їх роботу не збирається. На жаль. Тому що відкриття КПВВ стало б справжнім піклуванням про мирних мешканців", - йдеться у повідомленні.

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Українська делегація зазначила, що Україна чітко і послідовно виконує свою частину домовленостей щодо реалізації «Загальних узгоджених висновків Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року», "чого не можна сказати про російську сторону".

"Особливо болісно по потребах громадян України з обох боків лінії розмежування має вдарити зрив відкриття КПВВ, запланований на завтра, 10 листопада", - акцентувала Українська делегація в ТКГ.

Як повідомляв Укрінформ, відповідно до рішення командувача Об’єднаних сил, з 8.00 10 листопада в усіх КПВВ у районі проведення ООС відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування.

Так, на території Донецької області відновлюється пропуск через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині – через КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».