Зеленський розповів про бойові втрати під час «тиші» на Донбасі
Як передає Укрінформ, про це заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє Офіс Президента.
Зеленський наголосив, що Україна все ще має бойові втрати, тому так важливо продовжувати рух у напрямку припинення війни та досягнення миру.
«На жаль, є три бойові втрати за цей час, за 103 дні режиму припинення вогню. Абсолютної тиші немає, на жаль. Але якщо побачити реальні цифри, то розуміємо, що за ці 103 дні в п'ять з половиною разів зменшилася кількість обстрілів і вдесятеро – кількість загиблих українських військових», – заявив глава держави, перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі.
Президент зазначив, що зменшення кількості бойових втрат з української сторони – це результат роботи українських військових, дипломатів, делегації України в Тристоронній контактній групі та глави делегації Леоніда Кравчука.
«Це початок шляху до відновлення нашої територіальної цілісності й до припинення війни. Без таких складних кроків не буде того бажаного результату», – наголосив Зеленський.
Глава держави висловив переконання, що встановлення миру на Донбасі можливе.
«Без віри не можна перемогти. Без віри не можна жити. І без віри, я впевнений, усе було б заморожено, як і в попередні роки, і не було б ніяких кроків уперед. Тому з цією вірою живемо. Але не тільки з вірою та словами, а й з реальними кроками», – сказав він.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що переговорний процес триває на кількох майданчиках, і вже можна говорити про певні досягнення.
Так, у п’ятницю глава держави разом з представниками дипломатичних місій відвідали новий сучасний КПВВ «Щастя» на лінії розмежування. Цей та ще один КПВВ у Золотому почнуть працювати 10 листопада, відповідно до домовленостей, досягнутих у межах ТКГ за підтримки міжнародних партнерів України.
«Якщо ми говоримо про Тристоронню контактну групу, останні події цього тижня – Україна представила свій план дій, який надісланий пані Грау (спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау. – Ред.) у ТКГ. Тобто цей план дій передбачає всі необхідні умови щодо припинення війни на Донбасі. Тому я сподіваюся, що він почне розглядатися вже наступного тижня», – зазначив керівник Офісу Президента.
За словами Андрія Єрмака, у вівторок, 10 листопада, продовжиться робота Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.
«А (на - Ред.)13 листопада ми домовилися про проведення відеоконференції радників у нормандському форматі. Я думаю, що ми теж розглянемо пропозицію української сторони. Продовжимо говорити і в одному форматі, і в другому про такі важливі речі, як повернення наших людей, які сьогодні незаконно утримуються на непідконтрольній території», – повідомив керівник Офісу Президента України.
Він наголосив, що українська сторона в режимі 24/7 працює над тим, щоб наблизити мир на сході країни.
«Це є пріоритетом Президента Володимира Зеленського, пріоритетом всієї команди», – додав Єрмак.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 6 листопада перебував з робочою поїздкою в Луганській області. Глава держави зустрічався з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях.
Фото: ОП