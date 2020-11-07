Світовий банк виділить $100 мільйонів на економіку підконтрольного Донбасу - Зеленський

Світовий банк виділить $100 мільйонів на економіку підконтрольного Донбасу - Зеленський

Укрінформ
Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на відновлення економіки територій лінії зіткнення.

Про це в Твіттері заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Україна отримає 100 млн доларів від Світового банку на відновлення економіки територій лінії зіткнення», - написав він.

Президент подякував президенту Світового банку Девіду Малпассу і регіональному директору Банку по Східній Європі Арупу Банерджі за підтримку територіальної цілісності України.

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«Ми зробимо все можливе, щоб наші громадяни відчували себе в безпеці, а регіони - процвітали і розвивалися», - заявив Президент.

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