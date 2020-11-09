У штабі ООС уточнили час роботи семи КПВВ на Донбасі

У районі проведення операції Об’єднаних сил з 10 листопада пропуск транспорту та громадян через сім КПВВ буде проводитися щоденно з 8.00 до 16.00.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Пропуск громадян і транспортних засобів через контрольні пункти в’їзду-виїзду «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», «Станиця Луганська», «Щастя» та «Золоте» починаючи з 10 листопада буде проводитися щоденно з 8.00 до 16.00», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Крім того, в штабі нагадали, що для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома» або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України №641 від 22.07.2020.

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Як повідомляв Укрінформ, з 7 березня 2020 року вводилися тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ через поширення коронавірусу.

За минулу добу, 8 листопада, в Україні зафіксували 8 687 нових випадків COVID-19.