З 10 листопада відновлюється робота всіх КПВВ через лінію розмежування
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.
Так, на території Донецької області відновлюється пропуск через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині – через КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».
Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 8.00 до 18.00.
Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.
Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома» або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України №392 від 20.05.2020.
Як повідомлялося, з 7 березня 2020 року вводилися тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ через поширення коронавірусу.
За минулу добу, 8 листопада, в Україні зафіксували 8 687 нових випадків COVID-19.