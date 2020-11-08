COVID-19 у Криму: Україна готова розгортати гуманітарні табори на адмінкордоні

Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адміністративному кордоні з Кримом через погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції та дефіцитом ліків на півострові.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков сказав в інтерв'ю Радіо Свободі, передає Укрінформ.

«Безумовно, ми готові розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування, біля наших КПВВ і обладнати, в тому числі, аптечними кіосками. Ми в спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій. А в Мінсоцполітики швидко дають відповідь відповідно. І ці вантажі потім можуть потрапити через КПВВ на окуповані території в інтересах людей», – сказав Резніков.

Як повідомляв Укрінформ, Меджліс кримськотатарського народу ініціює збір допомоги хворим COVID-19 у Криму.

Представництво Президента України в АР Крим також висловило стурбованість через ситуацію, яка склалася на півострові у зв'язку з ростом кількості хворих на коронавірус і дефіцитом ліків. У відомстві називають її «критичною» в умовах пандемії та закликають «реагувати на виклики, пов'язані з гуманітарною кризою в Криму».

На одному з останніх засідань оперативного штабу з протидії коронавірусній інфекції влада Криму закликала жителів півострова не влаштовувати ажіотаж в аптеках. Керівник регіонального управління Росздоровнадзору Василь Клімов визнав відсутність в аптеках і лікарнях Криму «низки препаратів», але запевнив, що «аналоги в стаціонарах є».

фото: hromadske