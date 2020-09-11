Коронавірус в Крим "везуть" туристи з Росії - ЗМІ

Головними постачальниками вірусу на територію окупованого Кримського півострова стали туристи з Росії, які їдуть в Крим з епіднебезпечних регіонів, зокрема з Москви, яка лідирує за рівнем кількістю інфікованих.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на аналіз повідомлень т.зв. кримської влади та дописів кримчан у соцмережах, опублікований «Кримськими новинами».

«Головним постачальником вірусу є туристи з Росії. За весь час карантину до Криму продовжують прибувати російські туристи: на власних автомобілях, потягами і літаками. Наприклад, за одну годину в Сімферопольському аеропорту лише з Москви сідають шість літаків, при тому що російська столиця лідирує за кількістю заражених в Росії — їх більше, ніж по всій Україні», - йдеться у статті.

Поширенню пандемії в Криму сприяють й інші фактори.

«Це і низький рівень медицині, і ігнорування дотримання соціальної дистанції, навіть серед вищої ланки кримських «чиновників», та приховування реальної цифри хворих на COVID-19», - йдеться у матеріалі.

Журналіст видання проаналізував дописи у соцмережах та зробив висновок, що ситуація на півострові виходить з-під контролю.

«Очевидно, що ситуація виходить з-під контролю, оскільки неконтрольований туристичний потік і повна відсутність запобіжних заходів — це короткий шлях до розгулу страшної інфекції», - йдеться у матеріалі.

За п’ять місяців карантину на півострові (діє з 2 квітня – ред), кількість заражених вірусом на сьогодні досягла 3601 особи.

Як раніше повідомляли активісти в Криму, дані по коронавірус, які показує зараз окупаційний уряд Криму, абсолютно не відповідають дійсності, особливо щодо рівня смертності від COVID-19.