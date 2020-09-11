В окупованому Криму приховують рівень смертності від коронавірусу - активіст

Дані по коронавірус, які показує зараз окупаційний уряд Криму, абсолютно не відповідають дійсності, особливо, якщо говорити про рівень смертності від COVID-19.

Зокрема, не проводяться тести на коронавірус для хворих на пневмонію.

Про це кримський активіст Михайло Батрак розповів у програмі телеканалу "ДОМ", передає Укрінформ.

"Зараз дуже велика кількість смертей - від так званої негоспітальної пневмонії., і у людей, у яких нібито не знайшли коронавірус. Але всі медпрацівники прекрасно розуміють, що це був коронавірус і ніщо інше. Так, минулого тижня тільки з кола моїх знайомих померло три людини. І всі вони були медичними працівниками, і всі померли від двосторонньої пневмонії, і ні у кого не було діагностовано коронавірус", - пояснив активіст.

Він передбачає, що через брак місць у лікарнях, які призначені для лікування коронавірусу, в окупованому Криму не хочуть діагностувати COVID і відправляють людей додому.

Батрак сказав, що на даний момент у Криму не вистачає лікарів, які погодилися б йти працювати в "ковідний" госпіталь другої хвилі, який зараз розгортається.