В окупованому Криму приховують рівень смертності від коронавірусу - активіст
Зокрема, не проводяться тести на коронавірус для хворих на пневмонію.
Про це кримський активіст Михайло Батрак розповів у програмі телеканалу "ДОМ", передає Укрінформ.
"Зараз дуже велика кількість смертей - від так званої негоспітальної пневмонії., і у людей, у яких нібито не знайшли коронавірус. Але всі медпрацівники прекрасно розуміють, що це був коронавірус і ніщо інше. Так, минулого тижня тільки з кола моїх знайомих померло три людини. І всі вони були медичними працівниками, і всі померли від двосторонньої пневмонії, і ні у кого не було діагностовано коронавірус", - пояснив активіст.
Він передбачає, що через брак місць у лікарнях, які призначені для лікування коронавірусу, в окупованому Криму не хочуть діагностувати COVID і відправляють людей додому.
Батрак сказав, що на даний момент у Криму не вистачає лікарів, які погодилися б йти працювати в "ковідний" госпіталь другої хвилі, який зараз розгортається.
"Величезна кількість медичних працівників як раз хворіють і вмирають. Ось щодо тих трьох людей, про яких я говорив, вони як раз були медичними працівниками. Один з них - це лікар лікарні ім. Семашка, один - лікар дитячої обласної лікарні і санітарка з Гвардійської районної лікарні. І ось у таких умовах лікарі не дуже хочуть працювати. І персонала, який би погодився працювати з хворими на COVID-19, не вистачає. Тому вони зараз кидають всі сили, щоб знайти таких медпрацівників, які б працювали ", - зазначив кримський активіст у ефірі програми "Насправді: КРИМ" телеканалу "ДОМ".
Щодо поставок вакцини від коронавірусу російського виробництва до Криму, активіст підтвердив, що її найближчим часом обіцяють привезти і почати тестування на території півострова.
"Цільовою аудиторію для тестування вони вибрали лікарів та вчителів чомусь, я не знаю. Кажуть, що це буде на добровільних засадах, але ми знаємо, як у них все "добровільно" виходить добровільно-примусово", - підкреслив Батрак в інтерв'ю Дмитру Симанському.
Повний випуск програми "Насправді: Крим" дивіться за посиланням.