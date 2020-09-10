Окупанти в Криму відкривають справи за відмову служити в армії РФ

Росія продовжує переслідувати кримчан за відмову служити в армії країни-окупанта - лише у серпні у зв'язку з цим було порушено п'ять нових кримінальних справ та винесено вісім нових вироків. У серпні окупанти відкрили 5 кримінальних справ проти кримчан за відмову служити в армії РФ

Про це інформує сайт Кримської правозахисної групи, повідомляє Укрінформ.

«Кримська правозахисна група (КПГ) в серпні 2020 року зафіксував п'ять нових кримінальних справ відносно жителів Криму за ст. 328 КК РФ (ухилення від служби в Збройних силах РФ) і вісім нових вироків, винесених за цією статтею», - йдеться у повідомленні.

Як уточнює КПГ, з восьми вироків чотири зафіксовано в Ленінському районному «суді» Севастополя» («судді »Віктор Клімаков і Андрій Грачов), два - в Керченському міському «суді" («суддя» Ірина Алтанець), один - у Судакському міському «суді» («суддя» Євген Риков) і ще один - у Совєтському районному «суді» («суддя» Ігор Бражник).

За інформацією аналітика КПГ Олександра Сєдова, найчастіше за ухилення від служби в армії РФ у Криму призначають штрафи.

«З дев'яносто восьми відомих рішень у таких справах один раз був винесений вирок про умовний термін позбавлення волі й один раз - про обов'язкові роботи. В інших випадках присуджувалися штрафи», - розповів правозахисник.

Так, за його словами, 3 серпня 2020 року Ленінський районний «суд» Севастополя оштрафував жителя міста на 20 тисяч рублів (майже 7,5 тис. грн) за ухилення від призову на військову службу в армію РФ, а саме, за неявку за повісткою на призовні заходи.

Загалом, за даними КПГ, з початку окупації на кінець серпня 2020 року зафіксовано 130 кримінальних справ за ухилення від служби в російській армії. Всі ці «справи» передані на розгляд до «судів» Криму і по 121 «справі» вже винесено вироки, ще дев'ять перебувають на стадії розгляду.

КПГ нагадує, що проведення призову жителів окупованих територій до лав армії-окупанта, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції).

КПГ звертається до жителів Криму з проханням надсилати матеріали, що підтверджують військовий призов у Криму (повістки, фото- і відеоматеріали), на електронну пошту info.crimeahrg@gmail.com.