“Суд” у Криму продовжив арешт вісьмом фігурантам “другої сімферопольської справи”

«Суд» в окупованому Криму продовжив арешт вісьмом фігурантам другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.

Верховний «суд» розглянув клопотання слідчого про продовження терміну тримання під вартою фігурантам другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Рустему Шейхалієву, Яшару Муедінову, Білялу Аділову, Асану Янікову, Тофіку Абдулгазієву, Акіму Бекірову, Сейтвелі Сейтабдієву й Аліму Карімову. Слухання проходили в закритому режимі.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, попри те, що зал засідань дозволяв розсадити людей на відстані півтора метра, клопотання про відкрите засідання було відхилено.

«Судді» прийняли рішення продовжити арешт усім підсудним до 15 грудня 2020 року. Також вони проігнорували заяву захисту про застосування до фігурантів «справи» четвертої Женевської Конвенції.

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Як повідомлялося, 27 березня 2019 року в Криму проходили наймасовіші обшуки в будинках кримських мусульман. Слідчі дії проводили в Кам'янці, Строгановці, Білому. Їх затримали за підозрою в причетності до міжнародної політичної партії «Хізб ут-Тахрір».

Пізніше фігурантам другої сімферопольської справи «Хізб ут-Тахрір» пред'явили обвинувачення в підготовці до повалення конституційного ладу РФ (ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК).

Наразі всі учасники цієї групи перебувають у СІЗО Сімферополя і Ростовської області.