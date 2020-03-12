У Криму “суд” залишив за ґратами п'ятьох кримських мусульман

Київський районний "суд" Сімферополя в окупованому Криму продовжив ще п'ятьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група) термін перебування в СІЗО до 27 березня.

Про це повідомляє ГО "Кримська солідарність".

"Судове засідання закінчилося. Суд задовольнив клопотання слідчого і продовжив термін тримання під вартою до 27 березня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

За ґратами "судді" залишили Біляла Аділова, Енвера Аметова, Шабана Умерова, Різу Ізетова і Яшара Муедінова. Їх усіх звинувачують в участі у терористичній організації, якою в Росії вважається "Хізб ут-Тахрір".

Як зазначили правозахисники, під час засідання Шабану Умерову стало недобре. Це сталося через те, що підсудним надали сухпайки зі свининою, і в силу своїх релігійних переконань вони не могли прийняти їжу. Під час короткої перерви Умерову дозволили вмитися і випити води, після чого слухання продовжилося.

Як повідомляв Укрінформ, аналогічні "судові" засідання щодо інших фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" відбулися напередодні 10 і 11 березня. Підконтрольний Росії Київський районний "суд" Сімферополя і Октябрський районний суд російського Ростова-на-Дону продовжили до 27 березня арешт тринадцяти кримським мусульманам: Ремзі Бекірову, Фарходу Базарову, Раїму Айвазову, Сервету Газієву, Ерфану Османову, Владлену Абдулкадирову, Рустему Сейтхалілову, Джемілю Гафарову , Тофіку Абдулгазієву, Руслану Сулейманову, Осману Арифмеметову, Меджитов Абдурахманову і Рустему Шейхалієву.

Такі ж рішення було винесено 10 березня в судах Ростова-на-Дону і Таганрога (РФ) щодо Сейрана Муртази, Асана Янікова, Аліма Карімова, Акіма Бекірова, Іззета Абдуллаєва, Сеїтвелі Сеїтабдієва і Руслана Сулейманова. Таким чином, затримані 27 та 28 березня 2019 року в окупованому Криму за сфабрикованими звинуваченнями активісти залишаються за ґратами протягом усього року.