“Сімферопольська справа”: окупанти “шиють” фігурантам ще одну статтю

Кримськотатарським активістам Ремзі Бекірову, Фарходу Базарову та Раїму Айвазову, яким російська влада інкримінує участь у терористичній організації, додали ще одне звинувачення - у підготовці насильницького захоплення влади.

Про це стало відомо з клопотання про продовження запобіжного заходу, повідомив у відеокоментарі адвокат Едем Семедляєв.

"З сьогоднішнього клопотання ми дізналися, і для нас це було великим здивуванням, що хлопцям додали ще одну статтю - ст.278 Кримінального кодексу РФ "Спроба насильницького захоплення влади й зміна конституційного ладу РФ", - розповів адвокат.

За його словами, один із політв'язнів, Фарход Базаров, прокоментував цю ситуацію, сказавши, що шість років тому в Криму дійсно відбулося насильницьке захоплення влади, і сьогодні саме ті люди, які його здійснювали, помилково звинувачують кримських мусульман.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 11 березня, підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя і Жовтневий районний суд російського Ростова-на-Дону продовжили арешт тринадцяти фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Ремзі Бекіров, Фарход Базаров, Раїм Айвазов, Сервет Газієв, Ерфан Османов, Владлен Абдулкадиров, Рустем Сейтхалілов, Джеміль Гафаров, Тофік Абдулгазіев, Руслан Сулейманов, Осман Аріфмеметов, Меджіт Абдурахманов і Рустем Шейхаліев залишаться під арештом в СІЗО мінімум до 27 березня. Такі ж рішення було винесено 10 березня у судах Ростова-на-Дону й Таганрога (РФ) щодо Сейрана Муртази, Асана Янікова, Аліма Карімова, Якима Бекірова, Іззета Абдуллаєва, Сеітвелі Сеітабдієва і Руслана Сулейманова. Таким чином, затримані 27 та 28 березня 2019 року в окупованому Криму за сфабрикованими звинуваченнями активісти залишаються за гратами цілий рік.