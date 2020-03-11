Окупанти продовжили арешт 13 кримським татарам

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя і Жовтневий районний суд російського Ростова-на-Дону 11 березня подовжили арешт тринадцяти фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це повідомляє Крим.Реаліі.

Зазначається, що таким чином Ремзі Бекіров, Фарход Базаров, Раїм Айвазов, Сервет Газієв, Ерфан Османов, Владлен Абдулкадиров, Рустем Сейтхалілов, Джеміль Гафаров, Тофік Абдулгазієв, Руслан Сулейманов, Осман Аріфмеметов, Меджіт Абдурахманов і Рустем Шейхалієв залишаться під арештом в СІЗО мінімум до 27 березня.

«Якщо говорити щодо мотивації, то суди мотивують подовження тяжкістю обвинувачення і можливістю утекти. Іншого там нічого не прописується. Подовжили арешт до 27 березня, тому що з 27 березня вже буде рік, як люди у цій справі перебувають під вартою, і тому наступне подовження буде після 27 березня - це вже компетенція Верховного суду Криму. Тобто поки подовжили на 12 днів, і незабаром найшвидше буде подовження у Верховному суді на наступний термін», - розповів адвокат Костянтин Рустемов.

Під час трьох судових процесів 10 березня в судах Ростова-на-Дону і Таганрога в Росії, судді винесли однакові рішення для фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Сейрана Муртази, Асана Янікова, Аліма Карімова, Акіма Бекірова, Іззета Абдуллаєва, Сеітвелі Сеітабдієва і Руслана Сулейманова. Вони залишаться під арештом до 27 березня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Всього було затримано і заарештовано 24 людини, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".