Денісова заявляє про психологічне насильство з боку окупантів щодо кримського татарина

У Криму нещодавно заарештований кримський татарин Сейран Хайретдинов піддається психологічному насильству.

Про це у Telegram повідомила уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

«Нещодавно заарештований кримський татарин Сейран Хайретдинов піддається психологічному насильству. Керівництво слідчого ізолятора «ФКУ СИЗО 1 УФСИН РОССИИ по Республике Крым и г. Севастополю», де незаконно утримують нашого співгромадянина, навмисно створює йому нестерпні умови тримання, переміщуючи його з камери в камеру та погрожуючи видворенням до ШІЗО», - зазначила вона.

Денісова також повідомила про грубе порушення прав українських політв’язнів Олександра Марченка, Тофіка Абдулгазієва, Руслана Сулейманова, Ескандера Абдулганієва, яких незаконно утримують в установах Федеральної служби виконання покарань Росії.

«Попри постійні скарги на погіршення стану здоров'я, жодному з них не надають належної медичної допомоги, що є порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН», - зазначила український омбудсман.

За її словами, окрім того, керівництво слідчих ізоляторів для створення додаткового тиску на українських політв’язнів вилучає лікарські препарати, зокрема у Тофіка Абдулгазієва під час обшуку забрали знеболювальне.

«Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою негайно припинити нелюдське поводження з незаконно утримуваними українськими політв'язнями та терміново забезпечити право на отримання належної медичної допомоги відповідно до міжнародних стандартів, а також вжити заходи з метою припинення на них тиску з боку адміністрації СІЗО», - наголосила вона.

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Денісова також закликала міжнародну спільноту підтримати наших співгромадян та продовжувати тиск на країну-окупанта, щоб спільно домогтися повернення всіх незаконно утримуваних РФ українців.

Як повідомлялося, 9 липня в окупованому Криму "суд" обрав запобіжний захід - утримання під вартою на два місяці для шістьох з семи затриманих 7 липня кримських мусульман. Ісмет Ібрагімов, Зекірья Муратов, Вадим Бектемиров, Еміль Зіядінов, Алім Суф'яном, Сейран Хайретдінов залишаться в слідчому ізоляторі міста Сімферополя до 1 і 2 вересня.