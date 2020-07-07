Денісова вважає затримання в окупованому Криму порушенням Конвенції прав людини

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що обшуки і затримання, які пройшли сьогодні зранку в окупованому Криму в помешканнях громадян України, є прямим порушенням статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Про це Денісова повідомила у Telegram.

"Сьогодні затримали Еміля Зіядінова, Ісмета Ібрагімова, Аліма Суф'янова, Сейрана Хайретдінова, Вадима Бектемирова та Олександра Сизикова, який є особою з інвалідністю по зору. Усіх їх можуть незаконно ув'язнити та катувати у в'язницях, як і 89 інших представників кримськотатарського народу", - зазначила вона.

Омбудсмен зауважила, що до подібних провокацій окупант вдається щоразу, коли Україна порушує питання про деокупацію українського Криму та звільнення українських політв'язнів на усіх міжнародних майданчиках.

"Обшуки та затримання, які відбулись рано вранці в помешканнях громадян України, суперечать усім міжнародним правилам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на свободу та особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя", - наголосила Денісова.

Денісова також заявила, що затримання шістьох кримських татар на території тимчасово окупованого Криму не може залишатись поза увагою міжнародних правозахисних інституцій та світових лідерів.

"Без злагоджених дій України та міжнародних партнерів — із затриманих сьогодні громадян України вчергове зроблять "злочинців" за сфабрикованими справами", - відзначила вона.

Омбудсмен закликала представників міжнародних гуманітарних місій, правозахисних організацій застосувати "всі можливі важелі впливу на країну-агресора, аби припинити репресії відносно корінного населення Криму" та змусити виконати Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року щодо територіальної цілісності України.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 7 липня, російські силовики з четвертої години ранку проводили обшуки, а затим і затримання в будинках кримських татар у Бахчисарайському, Красногвардійському, Сімферопольському районах та у м. Алушті в окупованому Криму. Обшуки пройшли у семи родин.

Раніше перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила про шістьох затриманих після обшуків. За даними активістів громадського руху "Кримська солідарність" затримано сімох кримських мусульман.

Про це у Telegram також повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Щойно підтвердилася інформація про сьомого затриманого кримського татарина на території тимчасово окупованого Криму в місті Алушта – Зекір'я Муратова", - написала вона.

Також. за її інформацією, в розшук оголошений Ділявер Меметов, якого в травні цього року затримували при спробі перетину адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим, якого згодом відпустили. Тоді у кримського татарина намагались незаконно взяти відбитки пальців.

"Під час сьогоднішніх обшуків усім затриманим підкинули до помешкань заборонену окупаційною владою літературу. Про сплановану акцію фсбшників говорить те, що таку літературу підкинули, в тому числі Олександру Сизикову, який у 2009 році повністю втратив зір", - повідомила омбудсмен.

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Вона також зазначила, що у затриманого Ісмета Ібрагімова хронічні проблеми зі здоров'ям, він потребує щоденного приймання ліків. Проблеми зі здоров'ям є також у Сейрана Хайредінова – у нього астма.

Як зазначила Денісова, кримським татарам інкримінуватимуть частину першу та другу статті 205 "терористичний акт" Кримінального кодексу Російської Федерації.

"Запобіжні заходи незаконно затриманим громадянам України обиратимуть завтра", - додала Уповноважений.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з новою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар, здійснених сьогодні російською окупаційною владою у різних районах АР Крим.