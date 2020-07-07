Кримського татарина під час обшуку змушували зізнатися, що він - член "Хізб ут-Тахрір"

В окупованому Криму в ході обшуку, що проходив у вівторок, 7 липня, в будинку Еміля Зіядінова, співробітник російського силового відомства запропонував кримському татарину зізнатися в тому, що він є членом партії "Хізб ут-Тахрір" в обмін на те, що йому дадуть менший термін.

Про це у відеокоментарі громадському руху "Кримська солідарність" розповіла дружина Еміля Зіядінова.

"Вже після обшуку моєму чоловікові сказали пройти в кімнату, щоб поговорити і сказали, що я теж можу бути присутньою. Один з тих, хто проводив обшук запропонував моєму чоловікові зізнатися в тому, що він - член партії "Хізб ут-Тахрір". В обмін на це йому термін буде менше, аж до того, що навіть, може бути, він перебуватиме під домашнім арештом. Ми переглянулися, посміхнулися і чоловік відповів, що нічого такого не буде», - розповіла дружина Зіядінова.

За її словами, силовики відразу запропонували віддати телефон, щоб не встигли нікому зателефонувати, проте чоловік відмовився. На запитання що шукають, відповіли - заборонену літературу, що свідчить про приналежність до партії "Хізб ут-Тахрір".

"Сказали - покажіть відразу заборонену літературу, щоб не проводити обшук. Але нам нема чого показувати, у нас вдома - тільки Коран", - повідомила жінка.

Ніхто з тих, хто проводив обшук, включаючи двох понятих, не назвали своїх прізвищ.

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Обшук почався з кухні і проходив у всіх кімнатах, нічого забороненого силовики не знайшли. Забрали знайдений телефон чоловіка і ноутбук.

Як повідомляв Укінформ, у вівторок, 7 липня, з ранку в чотирьох районах окупованого Росією Криму почалися обшуки, в результаті яких були затримані сім осіб – Алім Суф'янов, Сейран Хайретдінов і Олександр Сізіков (Бахчисарайський район), Еміль Зіядінов (Красногвардійський район), Ділявер Меметов (Алушта), Ісмет Ібрагімов, Вадим Бектеміров (Сімферопольський район).