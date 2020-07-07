Штати стурбовані черговими обшуками РФ в окупованому Криму

Сполучені Штати Америки висловили стурбованість обшуками та затриманням кримських татар й наголошують, що Росія не має права переслідувати й затримувати українців на українській землі.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні у Twitter.

“Ми глибоко стурбовані повідомленнями про обшуки та затримання кримських татар сьогодні вранці. Росія не має права переслідувати та затримувати українців на українській землі. Росія повинна звільнити всіх українських політичних в'язнів”, - підкреслили в посольстві.

Як повідомлялося, у вівторок, 7 липня, в чотирьох районах Криму в будинках кримських татар російські силовики провели обшуки. За попередніми даними, затримано сімох осіб.