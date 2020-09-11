В Ухані все почалося з ринку: українцям нагадали карантинні правила на базарах

Після відвідин центрального ринку Чернігова, де більшість продавців працювала без масок, міністр охорони здоров’я Максим Степанов нагадав, що в китайському Ухані коронавірус почався саме з ринку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Більша частина продавців була просто без масок або вони були спущені вниз. Тобто, можу констатувати, що все це не має ніякого відношення до будь-якого виконання правил, будь-яких заходів безпеки, я вже не кажу про такі речі, як температурні скринінги. Ніякого епідконтролю, звичайно, не існує. І це дуже прикро, тому що ринок - це велика кількість людей, і він може стати серйозним місцем спалаху COVID-19. В Ухані все почалося з ринку, - сказав Степанов журналістам на брифінгу.

За його словами, контролювати виконання заходів епідбезпеки на ринку має Держспоживслужба спільно з місцевою владою. Причому не стільки через штрафи, як через елементи організації торгівлі.

"Мені здається, що місцева влада взмозі організувати процес торгівлі так, щоб він був безпечним, і там немає нічого особливого - з цією організацією. Що таке не організація таких процесів по всій країні - це 3 144 людини захворілі на сьогодні за добу", - наголосив міністр.

У Чернігові Степанов перебуває з робочою поїздкою. Окрім центрального ринку міста, він відвідав Чернігівську районну лікарню, обласний центр сучасної онкології та обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб. На подвір’ї останнього він поспілкувався з представниками ЗМІ.

Станом на 11 вересня в Чернігівській області зареєстровано 2662 випадки інфікування коронавірусом: 1222 людини одужали, 1166 лікуються амбулаторно, 224 - в лікарнях. Летальних випадків - 41, ще в 9-ти померлих COVID-19 був супутнім діагнозом.

В Україні за минулу добу виявлено рекордні з початку пандемії 3 144 нових випадки зараження коронавірусом, загалом від початку епідемії їх зафіксовано 148 756. Одужало 67 005 осіб, померло - 3076.