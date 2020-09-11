В Ухані все почалося з ринку: українцям нагадали карантинні правила на базарах
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Більша частина продавців була просто без масок або вони були спущені вниз. Тобто, можу констатувати, що все це не має ніякого відношення до будь-якого виконання правил, будь-яких заходів безпеки, я вже не кажу про такі речі, як температурні скринінги. Ніякого епідконтролю, звичайно, не існує. І це дуже прикро, тому що ринок - це велика кількість людей, і він може стати серйозним місцем спалаху COVID-19. В Ухані все почалося з ринку, - сказав Степанов журналістам на брифінгу.
За його словами, контролювати виконання заходів епідбезпеки на ринку має Держспоживслужба спільно з місцевою владою. Причому не стільки через штрафи, як через елементи організації торгівлі.
"Мені здається, що місцева влада взмозі організувати процес торгівлі так, щоб він був безпечним, і там немає нічого особливого - з цією організацією. Що таке не організація таких процесів по всій країні - це 3 144 людини захворілі на сьогодні за добу", - наголосив міністр.
У Чернігові Степанов перебуває з робочою поїздкою. Окрім центрального ринку міста, він відвідав Чернігівську районну лікарню, обласний центр сучасної онкології та обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб. На подвір’ї останнього він поспілкувався з представниками ЗМІ.
Станом на 11 вересня в Чернігівській області зареєстровано 2662 випадки інфікування коронавірусом: 1222 людини одужали, 1166 лікуються амбулаторно, 224 - в лікарнях. Летальних випадків - 41, ще в 9-ти померлих COVID-19 був супутнім діагнозом.
В Україні за минулу добу виявлено рекордні з початку пандемії 3 144 нових випадки зараження коронавірусом, загалом від початку епідемії їх зафіксовано 148 756. Одужало 67 005 осіб, померло - 3076.