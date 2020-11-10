Питання обміну перенесли на завтра через демарш Росії в ТКГ
Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.
Зазначається, що російська сторона, попри раніше укладені домовленості, відмовилася пропустити мешканців Луганщини в обидва боки за лінію розмежування, щоб вони могли скористатися послугами Центру надання адміністративних послуг, відділення «Ощадбанку» та банкомати на КПВВ у Щасті, пояснюючи відмову дрібними технічними деталями.
"Через демарш російських представників Україна не змогла домогтися обговорення двох інших важливих питань, перемовини щодо яких були узгоджені для вирішення сьогодні: питання обміну взаємно утримуваних осіб та питання пошуку безвісти зниклих осіб", - йдеться у повідомленні.
Водночас в українській делегації поінформували, що завдяки твердій позиції керівника гуманітарної підгрупи народного депутата України Галини Третьякової та сприянню координатора підгрупи пана Тоні Фріша на переговорах вдалося досягнути певного просування в обговорені умов розблокування російською стороною роботи КПВВ.
"Конкретні умови будуть обговорені завтра, під час загального засідання ТКГ на рівні глав делегацій", - повідомив речник української делегації.
Як повідомляв Укрінформ, відповідно до рішення командувача Об’єднаних сил, з 8.00 10 листопада в усіх КПВВ у районі проведення ООС поновлюється пропуск людей і транспортних засобів через лінію розмежування.
Зокрема, на території Донецької області поновлюється пропуск через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині – через КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».