Питання обміну перенесли на завтра через демарш Росії в ТКГ

Гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі через позицію російської сторони не змогла добитися під час відеоконференції обговорення питання обміну взаємно утримуваних осіб та пошуку безвісти зниклих осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

Зазначається, що російська сторона, попри раніше укладені домовленості, відмовилася пропустити мешканців Луганщини в обидва боки за лінію розмежування, щоб вони могли скористатися послугами Центру надання адміністративних послуг, відділення «Ощадбанку» та банкомати на КПВВ у Щасті, пояснюючи відмову дрібними технічними деталями.

"Через демарш російських представників Україна не змогла домогтися обговорення двох інших важливих питань, перемовини щодо яких були узгоджені для вирішення сьогодні: питання обміну взаємно утримуваних осіб та питання пошуку безвісти зниклих осіб", - йдеться у повідомленні.

Водночас в українській делегації поінформували, що завдяки твердій позиції керівника гуманітарної підгрупи народного депутата України Галини Третьякової та сприянню координатора підгрупи пана Тоні Фріша на переговорах вдалося досягнути певного просування в обговорені умов розблокування російською стороною роботи КПВВ.

"Конкретні умови будуть обговорені завтра, під час загального засідання ТКГ на рівні глав делегацій", - повідомив речник української делегації.

Як повідомляв Укрінформ, відповідно до рішення командувача Об’єднаних сил, з 8.00 10 листопада в усіх КПВВ у районі проведення ООС поновлюється пропуск людей і транспортних засобів через лінію розмежування.

Зокрема, на території Донецької області поновлюється пропуск через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині – через КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».