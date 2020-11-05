Кравчука хочуть покликати на комітет Ради через заяви про вибори в ОРДЛО

Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування хоче запросити голову української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука на засідання через його заяви про вибори в ОРДЛО 31 березня 2021 року.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив перший заступник голови Комітету, народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський.

«Наступними кроками ... буде запросити Кравчука в парламент. Він має нести відповідальність за свої слова», - сказав депутат.

Лозинський уточнив, що Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування наразі готує запрошення Кравчуку на засідання Комітету. «Наразі ми обговорили і готуємо зараз юридичні підстави для запрошення, щоб це все було офіційно, в правовому полі», - сказав Лозинський.

За його словами, жодних звернень від представників ТКГ щодо напрацювання законопроєкту, який має забезпечити місцеві вибори в ОРДЛО 31 березня 2021 року, до Комітету не надходило. «Жодних обговорень не було. Голова Комітету нас переконує, що жодних звернень на Комітет не прийшло. Ми як народні депутати, члени профільного комітету з різних фракцій, не лише опозиційних, як «Голос», а й зі «Слуги народу» (запитуємо - ред): звідки це взялося, де парламент у цьому процесі і як парламент потім може ухвалювати відповідні законодавчі акти, зокрема призначати вибори, якщо зараз виходить Кравчук, перед тим виходив Фокін, і представляють план Путіна? Тобто, це абсурд, послаблення наших позицій на міжнародній арені», - зазначив перший заступник голови Комітету.

Лозинський додав, що Комітет з питань державної влади поки не проводив засідання щодо цього, але «вже теж висловився, що на цю самодіяльність є дуже конкретна негативна оцінка представників, в тому числі, монобільшості».

Лозинський зазначив, що Леонід Кравчук, як і його колишній заступник Вітольд Фокін, не узгоджував жодних ідей і планів дій щодо Донбасу з Комітетом і парламентом. «Я як перший заступник голови Комітету, як представник фракції «Голос», висловлюю чітку позицію - цей план має бути напрацьований у Верховній Раді, має бути консенсус. Ми не повинні воювати один з одним, ми повинні мати єдину спільну проукраїнську позицію. А представники ТКГ мають її реалізовувати, відстоювати, представляти. Вони не можуть, що їм насниться вночі, вранці висловлювати, не можуть займатися самодіяльністю», - підкреслив Лозинський.

За словами депутата, члени Комітету з питань державної влади дійшли консенсусу, що вибори в ОРДЛО не модна проводити до демілітаризації, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. «Якщо провести вибори раптово, без повернення туди українського інформаційного простору, бойовики, вчорашні сепаратисти, терористи, знімуть камуфляжі, одягнуть костюми, підуть на вибори і стануть обраною владою. Ми отримуємо за таких умов і за такого плану проросійських, легально обраних представників місцевого самоврядування там і потім представників у парламенті», - сказав Лозинський.

Крім того, депутат наполягає на ухваленні проєкту постанови 4177, яка рекомендує Президентові реагувати на антиукраїнські заяви представників України у міжнародних дипломатичних представництвах.

Як повідомлялося, раніше голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

П’ять головних пунктів «Плану дій по Донбасу»: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ; збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб).

П’ятий пункт передбачає, що лише за виконання цих умов відбудеться підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що немає символічного значення у даті 31 березня 2021 року для проведення виборів в ОРДЛО, передумовою цих виборів має бути виконання низки кроків.