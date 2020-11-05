Вибори в ОРДЛО можливі після виконання чотирьох умов - українська делегація у ТКГ

Вибори на території окремих районів Донецької та Луганської областей можливі після виконання чотирьох умов, зокрема йдеться про виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі представила головні пункти "плану дій по Донбасу", передає Укрінформ з посиланням Фейсбук-сторінку делегації.

П’ять головних пунктів «Плану дій по Донбасу»:

виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;

скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;

збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб).

п’ятий пункт передбачає, що лише за виконання цих умов відбудеться підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

«10 листопада - наступне засідання ТКГ. До цього часу, ОБСЄ має сформувати власну позицію та, можливо, внести, свої пропозиції до подальшого розгляду «Плану дій», - заявляють в українській делегації.

Ця пропозиція української делегації на теперішний час, представлена посередникам (ОБСЄ) та російській делегації.

Також підкреслюється, що цей план є подальшим розвитком шляхів виконання домовленостей, досягнутих в рамковому, нормандському форматі на вищому рівні, починаючи з 2014 року.

Необхідність створення «Плану» виникла як спільне рішення трьох сторін, задля, зокрема, розблокування роботи профільних підгруп, після демаршу російської сторони у вересні цього року.

Водночас у повідомленні наголошується, що реальна реалізація комплексу цих заходів, потребує схвалення Президентом та парламентом України.

Як повідомлялося, раніше голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, щоУкраїна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що немає символічного значення у даті 31 березня 2021 року для проведення виборів в ОРДЛО, передумовою цих виборів має бути виконання низки кроків.