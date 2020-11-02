Кравчук переконаний, що у Зеленського є план «Б» щодо Донбасу

Кравчук переконаний, що у Зеленського є план «Б» щодо Донбасу

Укрінформ
Голова делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук упевнений, що у Президента Володимира Зеленського є план «Б» щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Укрінформ.

"Насамперед я абсолютно переконаний, що такий план "Б" є у Президента. Є такий план "Б" і в нашій групі, але я не маю повноважень зараз вам про цей план говорити", - сказав Кравчук.

Він також вважає, що Зеленський пам'ятає про той термін "в один рік", щоб спробувати використати наявні механізми, про який він говорив.

Читайте також: «План дій» у ТКГ не замінює роботу у нормандському форматі - Україна в ОБСЄ

"Правда, він говорив про рік для України. Він не може говорити для Росії, для Франції, для Німеччини. Я думаю, що якщо взяти цю проблему, розділити, те, що мала зробити Україна, вона, скажімо так, зробила більше, ніж не зробила, набагато. І сказати, що ми сиділи і чекали, доки хтось щось робитиме, а ми спостерігали - це було б неправильно і неточно, і навіть образливо. Особисто я сприйняв би це як образу", - сказав Кравчук.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian заявив, що є один рік на втілення Мінських угод. Він уточнив, що річний термін обчислюється від саміту Нормандської четвірки, що відбувся у грудні 2019 р.

Читайте також: Зеленський назвав в ООН конкретні кроки для досягнення миру на Донбасі

Водночас Зеленський заявив про готовність вийти з переговорів після закінчення цього терміну, якщо не буде ніякого прогресу.

Президент також сказав, що є "два або три плани" дій після виходу з переговорів, але не став розповідати деталей.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-