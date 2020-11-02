Кравчук переконаний, що у Зеленського є план «Б» щодо Донбасу

Голова делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук упевнений, що у Президента Володимира Зеленського є план «Б» щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Укрінформ.

"Насамперед я абсолютно переконаний, що такий план "Б" є у Президента. Є такий план "Б" і в нашій групі, але я не маю повноважень зараз вам про цей план говорити", - сказав Кравчук.

Він також вважає, що Зеленський пам'ятає про той термін "в один рік", щоб спробувати використати наявні механізми, про який він говорив.

"Правда, він говорив про рік для України. Він не може говорити для Росії, для Франції, для Німеччини. Я думаю, що якщо взяти цю проблему, розділити, те, що мала зробити Україна, вона, скажімо так, зробила більше, ніж не зробила, набагато. І сказати, що ми сиділи і чекали, доки хтось щось робитиме, а ми спостерігали - це було б неправильно і неточно, і навіть образливо. Особисто я сприйняв би це як образу", - сказав Кравчук.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian заявив, що є один рік на втілення Мінських угод. Він уточнив, що річний термін обчислюється від саміту Нормандської четвірки, що відбувся у грудні 2019 р.

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Водночас Зеленський заявив про готовність вийти з переговорів після закінчення цього терміну, якщо не буде ніякого прогресу.

Президент також сказав, що є "два або три плани" дій після виходу з переговорів, але не став розповідати деталей.