«План дій» у ТКГ не замінює роботу у нормандському форматі - Україна в ОБСЄ

Ініціатива України розробити "План дій" щодо інтенсифікації процесу мирного врегулювання в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) не замінює поточну роботу у нормандському форматі з підготовки "дорожньої карти" для реалізації Мінських домовленостей.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 29 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Українська делегація зобов’язалася підготувати свої пропозиції щодо плану дій для подальшої роботи ТКГ з імплементації її мандата. Ми сподіваємось, що наш підхід та гнучкість у подальшому буде належним чином оцінено. Я хочу наголосити: такий план дій жодним чином не має на меті створити альтернативу чи заміну поточної роботи у рамках "нормандського" формату з підготовки "дорожньої карти" для реалізації Мінських домовленостей", - підкреслив Цимбалюк.

Цей процес повинен і залишатиметься в компетенції "нормандського" формату і надалі, додав очільник місії України при ОБСЄ.

За його словами, українська сторона закликає підтримати її зусилля щодо розблокування роботи ТКГ та закликає російську сторону проявити взаємність і усунути штучні перешкоди для конструктивної роботи Групи.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у форматі відеоконференції за участю делегацій України, РФ за модераторства ОБСЄ.

На початку засідання глава української делегації Леонід Кравчук запропонував протягом тижня підготувати за участю представників України, Росії та ОБСЄ план дій з метою розблокування переговорів ТКГ та подальших кроків у виконанні Мінських домовленостей.

Відповідний план дій має бути розроблений з використанням пропозицій учасників консультацій і напрацювань за результатами зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" в Парижі у вересні цього року.

За словами Кравчука, Україна також підготує свій проєкт плану дій та пропонує через тиждень достроково зібрати засідання ТКГ, "щоб продемонструвати нашу готовність вирішити нагальні питання роботи".