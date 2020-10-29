Росія є стороною конфлікту на Донбасі - Сайдік

У Тристоронній контактній групі ОБСЄ грає роль посередника, а Росія та Україна є сторонами конфлікту на Донбасі.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив колишній спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік.

"Росія, Україна та ОБСЄ є членами Тристоронньої контактної групи. Ця група була створена, щоб знайти вирішення конфлікту на Донбасі шляхом реалізації Мінських угод. Очевидно, що ОБСЄ не є стороною конфлікту, а лише посередником у його вирішенні. Тоді неважко відповісти на запитання про сторони конфлікту", - сказав Сайдік, коментуючи твердження влади Росії про те, що вона не є стороною конфлікту на Донбасі.

Дипломат також заявив, що конфлікт на Донбасі "нічим не виправданий".

"Я думаю, що я добре знаю СРСР і пострадянський простір, починаючи від часів мого річного студентського стажування в Радянському Союзі у 1970-х роках. Загалом, це "знайомство" триває вже 48 років. Саме тому я і сьогодні у зв'язку з конфліктом на Донбасі продовжую запитувати себе: "Чому і навіщо?". Цей конфлікт, на моє глибоке переконання, нічим не виправданий. Він лише приносить величезні страждання невинному багатомільйонному цивільному населенню. Кому це може бути насправді вигідно?" – зазначив Сайдік.

Австрійський дипломат додав, що посада спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ була найважчою в його кар'єрі. За його словами, він вірив, що зможе зробити свій внесок у вирішення конфлікту на Донбасі.

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"На жаль, за всього мого щирого бажання я не досяг своєї мети, але все ж зміг зробити внесок у захист цивільного населення з обох сторін лінії зіткнення – так, кількість загиблих у зв'язку з конфліктом істотно зменшилася під час мого терміну роботи. У 2019 році, приміром, не загинула жодна дитина", - підсумував Сайдік.