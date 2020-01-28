Сайдік розповів про статистику жертв серед цивільних на Донбасі

У 2019 році було зафіксовано найменшу кількість жертв серед цивільного населення, порівняно з попередніми роками війни на Сході України.

Про це під час конференції "ОБСЄ в Україні в 2019 році" у Києві заявив експредставник Чинного голови ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактної групи Мартін Сайдік, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми подивимось на цифри - цифри жертв цивільного населення - 2019 рік був найкращим роком, якщо ми говоримо про статистику жертв серед цивільного населення. Набагато менше було зафіксовано загиблих та поранених мирних жителів",- заявив він.

Він повідомив, що, до прикладу, у 2016 році було зафіксовано 88 загиблих та 354 поранених, тоді як у 2019 році -19 загиблих і 128 поранених.

"Ви бачите позитивні зрушення в цій ситуації - і це все завдяки нашій роботі, що спрямована на припинення вогню, зменшення випадків стрілянини", - відмітив Сайдік.

Втім, зауважив він, "навіть одна смерть - це вже занадто".

"І ми не маємо забувати, що треба ще більше працювати і активізувати всі наші зусилля для того, щоб досягнути нульового показника жертв серед цивільного населення", - завершив свою промову Сайдік.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2019 року міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак представив нового спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі. Наступником Сайдіка стала швейцарська дипломатка Гайді Грау.

Мартін Сайдік був призначений спецпредставником голови ОБСЄ в Україні у червні 2015 року замість Гайді Тальявіні.