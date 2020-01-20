Сайдік нагадав, хто насправді виступає сторонами конфлікту на Донбасі

Україна і Росія є сторонами конфлікту на Донбасі, що підтверджується підписами українського і російського представника під Мінськими угодами.

Про це заявив в інтерв'ю російському "Комерсанту" (“Ъ”) експредставник Чинного голови ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактної групи Мартін Сайдік.

"Якщо подивитеся на мінські угоди, на те, як вони підписані в оригіналі, ви побачите підписи (колишнього глави місії ОБСЄ в контактній групі, - "Ъ")) Хайді Тальявіні, (експрезидента України, — "Ъ") Леоніда Кучми та (колишнього посла РФ в Україні.— "Ъ") Михайла Зурабова. Потім пропущена відстань і є Захарченко та Плотницький. Чому нагорі Україна і Росія? Вони хіба не сторони конфлікту? Саме тому вони стоять нагорі. І є один посередник — ОБСЄ", - заявив Сайдік, відповідаючи на питання, хто насправді є сторонами конфлікту на Донбасі.

Він додав, що в Росії "про це не хочуть і чути".

На спробу Росії вважати себе посередником Сайдік заявив, що "тоді треба сказати, що вона не виконує роль посередника".

"Візьмемо останній закон так званої "ЛНР" про так званий кордон: про те, що державний кордон — це вся область. Чи вважає РФ, що це сумісно з мінськими угодами, в яких йдеться про окремі райони Донецької та Луганської областей? Де тут посередництво Росії? Це хіба відповідає мінськими угодами? Ні! Де голос Росії? Посередник іноді зобов'язаний говорити відкрито. Якщо він мовчить, то є припущення, що він згодний. Це тільки один приклад", - сказав він.

Колишній спецпредставник ОБСЄ зазначив, що "посередник не може бути на чийомусь боці": "Якщо ви читаєте звіти спільної моніторингової місії, то 80-90% відмов у доступі (спостерігачам.— "Ъ") припадає на так звані республіки. Де тут посередництво Росії? Якщо хтось посередник, то він повинен діяти як посередник. А якщо посередник на одній стороні, то він не посередник, а "односторонній гравець".

Сайдік також підкреслив, що в Мінських угодах написано про особливий статус для Донбасу "на тлі загальної децентралізації України".

"Ніяких інших слів і понять там немає. Росія, мені здається, поки відмовляється говорити про те, як буде відновлена територіальна цілісність України, згідно з духом і буквою мінських угод", - заявив він.

Раніше колишній представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактної групи Мартін Сайдік заявляв, що в Мінських домовленостях немає пункту про автономію Донбасу.