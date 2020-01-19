Вибори в ОРДЛО потрібно проводити за українським законодавством - Сайдік

Місцеві вибори на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) мають бути проведені за українським виборчим законодавством, з допуском усіх політичних сил та відповідно до стандартів ОБСЄ.

Про це заявив в інтерв’ю газеті Die Presse австрійський дипломат Мартін Сайдік, який з 2015 по 2019 рік був Спеціальним представником Чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Факт полягає в тому, що мають бути демократичні вибори, у яких можуть брати участь усі політичні сили. Українські вибори за українським виборчим законодавством. Все інше - ілюзорно. Вони повинні бути організовані відповідно до стандартів ОБСЄ. Якщо сепаратисти вважають, що можна виключити певні сили, то це не спрацює", - сказав Сайдік, коментуючи питання місцевих виборів на Донбасі.

За його словами, рамки для проведення цих місцевих виборів створені з "прийняття формули Штайнмаєра".

При цьому, ключовим моментом залишається створення належних безпекових умов. Створити ці умови можна було б, зокрема, з допомогою спільної місії ОБСЄ та ООН, однак російська сторона розкритикувала цю ідею.

"Ми запропонували міжнародну поліцейську присутність для забезпечення безпеки. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров одного разу навіть підтвердив це. Прикро, що далі в цьому напрямку не було роботи. Натомість була розкритикована наша ідея перехідної адміністрації ООН", - заявив він.

На уточнювальне питання, Сайдік підтвердив, що саме Москва негативно відреагувала на ідею спільної місії ОБСЄ та ООН на Донбасі.

Він також вказав на те, що інколи коментарі "деяких близьких до Кремля кіл" викликають сумніви щодо реального бажання знайти врегулювання конфлікту на Донбасі.