Сайдік про Мінські угоди: Сторони по-різному розставляють пріоритети

При реалізації Мінських домовленостей спочатку має бути виконаний безпековий блок, а вже після цього – політичний.

Про це заявив в інтерв’ю виданню Die Presse австрійський дипломат Мартін Сайдік, який з 2015 по 2019 рік був спеціальним представником голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З погляду структури (Мінських домовленостей – ред.) – все логічно. Перемир’я, відведення важкого озброєння, розведення (сил). Особливий статус в межах української децентралізації, амністія. Сторони по-різному розставляють свої пріоритети. Якщо ви прочитаєте домовленості, то побачите, що політичні кроки потрібно робити лише після безпекових кроків", - сказав Сайдік.

Водночас він вказав на те, що коли став спецпредставником ОБСЄ у 2015 році, то вже "розпочалися переговори щодо політичних питань, паралельно з безпекою". На його думку, це було "важливою поступкою з українського боку".

Тим не менше, російська сторона згодом висунула ще вимогу про надання автономії ОРДЛО.

Сайдік також заперечив тезу Кремля, що нібито Україна та ОРДЛО проводять переговори у Мінську: "В Росії це представляють саме так. Але це не відповідає дійсності". За його словами, усі рішення приймала виключно Тристороння контактна група (Україна, Росія та ОБСЄ), а не робочі підгрупи.

За словами австрійського дипломата, розпочинаючи роботу на посаді спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та ТКГ, він мав сподівання, що конфлікт буде врегульований політичним шляхом, однак потім зрозумів, що "це була ілюзія".

Утім, він переконаний, що конфлікт можна врегулювати, а "Мінські домовленості були б ефективним засобом для цього".