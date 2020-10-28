Сайдік: Потрібна чітка «дорожня карта» реалізації Мінських угод

Мінські домовленості потребують чіткої «дорожньої карти», яка б забезпечила їх реалізацію.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив колишній спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік.

"Я завжди стверджував, що Мінські угоди є добрим документом, на основі якого, а також, звичайно, за наявності відповідної політичної волі, можна було б вирішити конфлікт на Донбасі. Не можна забувати, що в його розробці взяли участь три президенти, а також федеральний канцлер Ангела Меркель. Про конкретні шляхи імплементації Мінських угод досі були і є різні думки. Тому виникли вимоги створити чітку "дорожню карту" їх реалізації", - сказав Сайдік.

Він зазначив, що так званий "план Сайдіка", розроблений майже два роки тому, був кроком у цьому напрямі. На думку австрійського дипломата, він "дає чіткі відповіді на різні запитання щодо конкретної імплементації Мінських угод".

"Так званий "план Сайдіка" (до речі, цей план був розроблений мною спільно з координаторами робочих груп з безпеки та політики – послами Апаканом і Морелем) дає чіткі відповіді на різні запитання щодо конкретної імплементації Мінських угод. Крім того, він передбачає всеосяжне економічне відновлення Донбасу із залученням міжнародних донорів", - заявив колишній головний посередник від ОБСЄ на мирних переговорах у Мінську.

На його переконання, цей план залишається актуальним. "Хотілося б зазначити, хоча це може прозвучати нескромно, що цей план є актуальним і сьогодні. Не можна забувати, що його склали троє дипломатів з трьох країн, які мають багаторічний стаж роботи, і які у всіх деталях знають конфлікт на Донбасі", - зазначив Сайдік.

Водночас він указав на те, що цей план, зокрема, передбачає досить обмежену участь ООН у врегулюванні конфлікту на Донбасі: "В основному йдеться про цивільні сили ООН – зокрема, і про поліцейську місію, основним завданням якої було б забезпечення безпеки у проведенні виборів відповідно до стандартів ОБСЄ".

Як повідомлялося, на полях засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ 6-7 грудня 2018 року в Мілані спеціальним представником голови ОБСЄ в Україні і ТКГ Мартіном Сайдіком був представлений документ для обговорення під назвою "Спільна місія ООН/ОБСЄ в Східній Україні", розроблений за участю координатора політичної підгрупи ТКГ від ОБСЄ П'єра Мореля та керівника СММ ОБСЄ в Україні, координатора групи з безпеки ТКГ Ертурула Апакана. Про існування неофіційного документа, який в медіа отримав назву "мирний план Сайдіка" або "План Сайдіка-Апакана-Мореля", українська громадськість дізналася у січні 2019 року.

Концепт передбачав посилення реалізації Мінських домовленостей шляхом введення спільної місії ООН і ОБСЄ, яка мала б невеликі за розміром військовий і поліцейський компоненти і міжнародну цивільну адміністрацію в ОРДЛО, а також запуск організованого Євросоюзом агентства з відновлення Донбасу. Окремі положення "мирного плану Сайдіка", втім, зазнали критики з українського боку як такі, що передбачають реалізацію ідей Кремля.