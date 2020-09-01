Мінські угоди залишаються єдиною основою для досягнення миру на Донбасі - ООН

Як наголошується, про ситуацію в Україні доповідали помічник Генерального секретаря з гуманітарних питань та заступник координатора надзвичайної допомоги Урсула Мюллер, головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці у Європі (ОБСЄ) Ертугрул Апакан і Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Мартін Сайдік.

«Мінські угоди, хоча вони багато в чому не виконуються, залишаються єдиною узгодженою основою для досягнення миру шляхом переговорів на сході України», - повідомили доповідачі Раді.

На порядку денному Радбезу ООН були пункти не тільки щодо ситуації в окремих країнах, а й тематичні питання, у тому числі ті, що стосуються боротьби з фінансуванням тероризму, з наданням зброї та інших ресурсів терористам.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що без прямого діалогу з Володимиром Путіним припинення війни на Донбасі досягти неможливо, але Україна має альтернативний план, якщо Мінські угоди не принесуть результату.

Рада Безпеки ООН складається з п'ятнадцяти членів Організації. Велика Британія, Китайська Народна Республіка, Російська Федерація, Сполучені Штати Америки та Франція є постійними членами Ради Безпеки, які володіють правом вето. Десять непостійних членів обираються Генеральною Асамблеєю на два роки. Щороку проводиться заміна п'яти з них.

Рада Безпеки несе головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки. Це - єдиний орган ООН, чиї рішення носять обов'язковий характер для всіх членів Організації.