Наразі немає умов для проведення виборів на окупованому Донбасі - Корнієнко

Наразі немає безпекових умов для проведення місцевих виборів на неконтрольованій території Донбасу 25 жовтня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це журналістам сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко після з'їзду політсили 31 серпня.

"Щодо постанови та місцевих виборів 25 жовтня, поки що немає безпекових передумов для проведення виборів (на окупованій території Донбасу - ред.). Ми ведемо діалог із головою (української делегації) Тристоронньої контактної групи Леонідом Макаровичем Кравчуком, в принципі діалог налагоджено, з (Олексієм) Резніковим (віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - ред.), з (Андрієм) Костіним (представник України в підгрупі з політичних питань ТКГ — ред.). Вони всі члени ТКГ", - зазначив Корнієнко.

Водночас на запитання, чи будуть вноситися зміни до відповідної постанови щодо проведення місцевих виборів, депутат відповів, що не бачить наразі пропозицій щодо цього з боку суб'єктів законодавчої ініціативи.

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Як повідомлялося, Росія під час засідання Тристоронньої контактної групи висунула Україні вимогу провести місцеві вибори на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на сході України. Зокрема, обмін полоненими та зустріч лідерів норманської четвірки.

Після цього керівник української делегації в ТКГ Кравчук направив до Верховної Ради лист щодо зміни постанови про місцеві вибори. За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано профільному комітету.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької і Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність чи європейський і євроатлантичний розвиток.