Рада не збирається змінювати постанову про місцеві вибори

У Верховній Раді немає законодавчих ініціатив стосовно змін постанови про місцеві вибори.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова ВР Дмитро Разумков у коментарі журналістам у понеділок.

"Станом на сьогодні жодних нормативних пропозицій від суб'єктів законодавчої ініціативи до Верховної Ради не надходило. Я маю на увазі постанову про зміну постанови", - сказав він.

Разумков додав, що "оголошення виборів на території України Верховна Рада має зробити не пізніше, ніж за 90 днів до їх початку". "Станом на сьогодні цей процес уже почався. І будь-які зміни до цієї постанови можуть призвести до того, що під загрозу будуть поставлені вибори на території держави", - резюмував спікер парламенту.

Як відомо, відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.