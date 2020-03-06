ЗМІ: Зеленський дав Путіну рік на завершення війни на Донбасі — інакше вийде з “Мінська”

У Президента РФ Володимира Путіна є рік на те, щоб припинити розпочату майже шість років тому війну на сході України. Якщо цього не буде зроблено, Президент України Володимир Зеленський вийде з мінського процесу.

Про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент України Володимир Зеленський.

"Час іде ... Уряд може витратити один рік на угоду. Протягом цього періоду вона має бути реалізована. Більше не можна чекати", - заявив Зеленський.

Зеленський заявив The Guardian, що може домовитися з Путіним, щоб покласти край війні. Водночас він пригрозив вийти з переговорів за рік, якщо не буде ніякого прогресу.

Президент України також підкреслив, що його розмова з Путіним у Парижі у грудні 2019 мала "декілька емоційних аспектів. "Думаю, він мене почув. У мене було це відчуття. Сподіваюся, воно не хибне", - сказав Зеленський. Зеленський уточнив, що річний термін для Путіна обчислюється з першого саміту "нормандської четвірки" у грудні.

"Я не витрачу п'ять років, які мені надали українці, на роботу з Мінськими угодами. Я не буду цього робити" - сказав він, додавши, що є "два або три плани" подальших дій після виходу з переговорів, але відмовився розповісти їх деталі. Президент України зазначив, що мирні переговори відволікають від його внутрішнього порядку денного, який розгойдують політичні чвари, унаслідок чого він вирішив звільнити прем'єр-міністра.