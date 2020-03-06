Зеленський: Працюємо, щоб у березні провести обмін, а в кінці квітня - "нормандську зустріч"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз триває робота для проведення у березні обміну утримуваними особами, а в кінці квітня - зустрічі в нормандському форматі.

Про це він сказав під час спілкування з пресою та місцевими жителями у рамках робочої поїздки на Полтавщину, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми працюємо над тим, щоб у нас був обмін у березні. Ми працюємо над тим, щоб у нас була зустріч (нормандська - ред.) у кінці квітня. Думаю, що все це відбудеться, ми над цим серйозно працюємо”, - зазначив Президент у відповідь на запитання, коли відбудеться обмін та зустріч у нормандському форматі.

Водночас він нагадав, що 11 березня у Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Як повідомлялося, 5 березня Зеленський заявляв, що українська сторона в ТКГ передала список із понад 200 прізвищ для майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб.

23 січня Зеленський повідомляв, що Україна веде переговори і готує два списки на звільнення українців, утримуваних в Росії та на тимчасово окупованій території.

9 грудня 2019 року у Парижі лідери України, Франції, Німеччини та РФ на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходів до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

Тоді ж планувалося провести наступну зустріч лідерів “норманського формату” через чотири місяці, тобто у квітні.

Фото: пресслужба глави держави